Hizbullah: İsrail'e Karşı Ateşkes Talebi
16.04.2026 21:58
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına son vermesi ve 2 Mart öncesi duruma dönülmesini istedi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail- Lübnan arasında yürürlüğe girecek ateşkes kapsamında Lübnan topraklarına yönelik kapsamlı bir şekilde durdurulması ve İsrail güçlerine hareket özgürlüğü sağlanmaması gerektiği vurgulandı.

Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Lübnan arasında ilan ettiği ateşkes kararına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail ile yürürlüğe girecek ateşkeste, İsrail'in Lübnan genelindeki bütün bölgelere yönelik saldırılarının kapsamlı bir şekilde sonlandırılması ve İsrail güçlerine hareket özgürlüğü sağlanmaması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "İsrail'in Lübnan topraklarını işgal etmeye devam etmesi, Lübnan'a ve halkına direnme hakkı vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

"2 Mart öncesindeki duruma geri dönülmeli"

Açıklamada ayrıca bölgede İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ardından kara saldırılarını başlattığı 2 Mart tarihi öncesindeki duruma geri dönülmesi talep edildi. Bu kapsamda Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail askerlerinin söz konusu bölgelerden geri çekilmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ise İsrail saldırılarında yerinden edilmiş olan Lübnanlılara, ateşkes durumu netlik kazanana kadar kentlerine ve köylerine dönüş planlarını erteleme çağrısında bulundu.

Trump, ateşkes kararını duyurmuştu

Trump, İsrail-Lübnan temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmişti. Trump, iki liderin de bu gece TSİ 00.00'da yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını kaydetmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Son Dakika

