Hizbullah\'tan Sert Mesaj: Teslim Olmayacağız

05.03.2026 00:08
Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD ve İsrail saldırılarına karşı haklarını savunacaklarını belirtti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından itibaren yaptığı ilk açıklamada, "Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının artmasının ardından Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından itibaren ilk kez açıklama yaptı. Kasım, İsrail-ABD saldırganlığına karşı koyacaklarını ve teslim olmayacaklarını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının önceden planlanmış olduğunu aktaran Kasım, "Saldırganlıkla karşı karşıyayız. Seçeneğimiz, ne kadar fedakarlık gerekirse gereksin buna karşı koymak ve teslim olmamak. Haklarımızı savunmaktan çekinmeyeceğiz ve düşmana teslim olmayacağız. Saldırganlıkla mücadele edeceğiz, bu bizim için hayati bir savunmadır ve hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek" dedi.

Öte yandan Hizbullah, bugün Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçleri ile çatışmaya girmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Son Dakika

