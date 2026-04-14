Hobi Bahçeleri Gerçek Sorunları Perdeliyor
Hobi Bahçeleri Gerçek Sorunları Perdeliyor

14.04.2026 15:53
Şerafettin Kılıç, hobi bahçeleri düzenlemelerinin tarım arazilerini etkileyen sorunları gizlediğini belirtti.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, hobi bahçelerine yönelik düzenlemelere ilişkin, "Asıl sorun, milyonlarca metrekare verimli tarım arazisinin amaç dışı kullanılmasıdır. Hobi bahçeleri üzerinden oluşturulan algı, gerçek problemleri perdelemektedir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "torba kanun" uygulamasına tepki gösterdi, bu tür düzenlemelerde birbirleriyle alakalı veya alakasız birden fazla kanunda değişiklik yapıldığını söyledi.

"Vatandaşı doğrudan ilgilendiren düzenlemeler, üzerinde müzakere etme fırsatı oluşmadan Genel Kurul'dan geçirilip kanunlaştırılıyor." diyen Kılıç, bu tür düzenlemelerin yeni mağduriyetlere sebep olduğunu savundu.

Bu duruma, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni örnek olarak gösteren Kılıç, "TBMM'de görüşülen düzenlemelerde karbon yutak ormanları kurulacağı ifade edilmekte, iklim değişikliğiyle mücadele vurgusu yapılmaktadır. Bu kapsamda ormanların karbon tutma kapasitesinin artırılması ve yeni orman alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Ancak aynı süreçte, doğal ve kadim orman alanlarının maden sahalarına açılması bu söylemi anlamsız hale getirmektedir." sözlerini sarf etti.

Kılıç, hobi bahçeleri ile ilgili düzenlemelere değinerek, "Asıl sorun, milyonlarca metrekare verimli tarım arazisinin amaç dışı kullanılmasıdır. Hobi bahçeleri üzerinden oluşturulan algı, gerçek problemleri perdelemektedir. Asıl mesele, plansız kentleşme, kontrolsüz madencilik, tarım alanlarının imara açılması ve doğal varlıkların sistematik biçimde tahrip edilmesidir." görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Şerafettin Kılıç, Politika, Tarım, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
