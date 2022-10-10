Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi

10.10.2022 22:47
Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırılarının ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Rutte, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, az önce masum Ukraynalı sivillerin hedef alındığı açık olan Rus füze saldırıları hakkında beni daha detaylı bilgilendirdi. Bu misilleme değil; bu terördür. Nefretimi dile getirdim ve bir kez daha Hollanda'nın Ukrayna için sarsılmaz desteğini vurguladım" dedi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy ise, Rutte ile devam eden saldırılar karşısında savunma desteğinin arttırılması ve Rus saldırıları sonucunda tahrip olan altyapı tesislerinin restorasyonu konusunu ele aldıklarını aktardı. Zelenskiy, "Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ülkemize yönelik savunma desteğinin artırılmasını, saldırgan ülkenin eylemlerine dünyanın tepkisinin koordinasyonunu ve yok edilen altyapının onarılmasına yönelik yardımı tartıştık" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurarak, "Rusya bugün Ukrayna'ya 84 seyir füzesi ateşledi ve bunlardan 43'ü düşürüldü" demişti. - AMSTERDAM

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Kaynak: İHA

Hollanda, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını 'terör' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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