Hollanda, Lviv'deki büyükelçiliğini yeniden açıyor - Son Dakika
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Hollanda, Lviv'deki büyükelçiliğini yeniden açıyor

19.04.2022 14:01
Hollanda, Lviv'deki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Hollanda hükümeti, Ukrayna'nın Lviv kentindeki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu.

Hollanda hükümeti, Ukrayna'nın Lviv kentindeki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle birçok ülke Ukrayna'daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan büyükelçiliğini yeniden açacağını duyuran Hollanda Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine önce küçük bir ekiple gidilerek oradaki güvenlik durumuna dair bilgi edinilecek" dedi. Açıklamada ayrıca, güvenlik durumunun yeterli olması durumunda büyükelçiliğin başkent Kiev'e geri taşınacağı bildirildi.

Kiev'deki büyükelçilik 22 Şubat'ta Lviv'e taşınmış, çalışanlar ise 26 Şubat'ta Polonya'ya gitmişti. Aralarında Fransa'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi, geçtiğimiz günlerde Kiev'deki büyükelçiliklerini geri açacaklarını duyurmuştu. - AMSTERDAM

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Togo Cumhuriyeti, Hollanda, Ukrayna, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hollanda, Lviv'deki büyükelçiliğini yeniden açıyor - Son Dakika


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