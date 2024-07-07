Hollanda Savunma ve Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Hollanda Savunma ve Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı ziyaret etti

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ve Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Bakanlar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüşerek Ukrayna'ya desteklerini dile getirdi. Hollanda, Ukrayna'nın adli araştırma ve veri toplama kapasitesini artırmak için mali destek sağlayacak ve cephe bölgelerinde kullanılmak üzere mobil bir adli tıp laboratuvarı bağışlayacak. Ayrıca, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için F-16 savaş uçakları ve Patriot sistemleri gibi askeri yardımlar da yapılacak.

07.07.2024 19:45
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Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ve Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ve Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Hollandalı bakanlar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi. Veldkamp, "Ukrayna hükümetindeki tüm yetkililere mesajım, Hollanda'nın Ukrayna'nın yanında olduğu ve Ukrayna'yı siyasi, askeri, mali ve manevi açılardan desteklemeye devam edeceğidir" ifadelerini kullandı.

Veldkamp, Ukrayna'nın adli araştırma ve veri toplama kapasitesinin artırılmasına yardımcı olmak için mali destek sözü vererek, Hollanda'nın cephe bölgelerinde kullanılmak üzere mobil bir adli tıp laboratuarı bağışlayacağını söyledi. Veldkamp, "Bu, cesetleri cepheden dönen çok sayıda ölü Ukraynalı için adaletin yerine getirilmesine yardımcı olacak. Bu aynı zamanda kayıp vakalarının soruşturulmasını kolaylaştıracak ve Rusya'dan sınır dışı edilen çocukların geri getirilmesi ve aileleriyle yeniden bir araya getirilmesine yönelik kolektif çabaya yardımcı olacaktır" dedi.

"Ukrayna'ya desteğimizin kaya gibi sağlam"

Brekelmans, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmek ve hava savunmasını daha da güçlendirmesine yardımcı olmak için aktif çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ukrayna'ya desteğimizin kaya gibi sağlam olduğunu vurgulamak istiyorum. Ukrayna'ya desteğimiz her türlü şüphenin ötesindedir" dedi.

Hollanda'nın yakında Ukrayna'ya üç roket fırlatma ve bir radar sistemi teslim edeceğini söyleyen Brekelmans, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı savunmasına yardımcı olan Patriot sistemlerini teslim edilmesi için uluslararası koalisyonlar oluşturmak için tüm imkanları kullanmak üzere diğer ortaklarla da görüştüğünü sözlerine ekledi. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hollanda Savunma ve Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı ziyaret etti - Son Dakika

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