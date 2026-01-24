Honaz Belediyesinden şeffaf mali tablo: 2025 bütçesi fazla verdi

Denizli'nin Honaz Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında 2025 yılına ait mali durum tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Belediye binasına asılarak vatandaşların bilgisine sunulan tabloda, belediyenin mali yapısının güçlü ve borçsuz olduğu belirtildi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in paylaştığı bilgilere göre, Honaz Belediyesi'nin banka hesaplarının düzenli ve sağlam bir yapıda olduğu, kamu kurumları ve bankalara herhangi bir borcunun bulunmadığı açıklandı. Mali tabloya göre belediye, 2025 yılı bütçesini 65 milyon 897 bin 640 lira fazla ile kapattı.

Başkan Kepenek, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin öz kaynaklarıyla toplam 865 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yapılan yatırımların tamamının Honaz'a hizmet, altyapı, proje ve geleceğe yönelik çalışmalar için kullanıldığı vurgulandı.

Honaz Belediyesi'nin hesap verebilirlik, dürüstlük ve halk odaklı yönetim anlayışıyla yoluna devam ettiğini belirten Başkan Kepenek, mali bilgilerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmasının bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Paylaşılan mali durum tablosu, vatandaşlar tarafından belediye binasında incelenebiliyor.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" 'Şeffaf Belediyecilik, Güçlü Honaz' sloganıyla vatandaşımız için çalışıyoruz. Honaz Belediyesi olarak, her yıl düzenli olarak belediyemizin mali durumunu hemşehrilerimizle paylaşmayı bir gelenek ve sorumluluk olarak görüyoruz. Bu kapsamda 2025 Yılı Mali Durum Tablomuzu yine belediyemiz binasına asarak halkımızın bilgisine sunduk.

Mali tablomuza göre; belediyemizin banka hesapları düzenli ve güçlü bir yapıdadır. Kamu kurumlarına ve bankalara herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. 2025 yılı bütçemiz 65 milyon 897 bin 640,77 TL fazla vermiştir. Göreve geldiğimiz günden itibaren Belediyemiz'in öz kaynakları ile toplamda 865 milyon TL yatırım yaptık. Honaz'ın her kuruşu, yine Honaz için; hizmete, yatırıma ve geleceğe harcanmaktadır.

Hesap verebilir, dürüst ve halktan yana belediyecilik anlayışıyla kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızın bilgisine, saygıyla" - DENİZLİ