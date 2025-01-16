Honaz'ın Gelişmişlik Düzeyi: 192'nci Sırada - Son Dakika
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Politika

Honaz'ın Gelişmişlik Düzeyi: 192'nci Sırada

Honaz\'ın Gelişmişlik Düzeyi: 192\'nci Sırada

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yapılan SEGE araştırmasına göre Honaz'ın Türkiye'de 922 ilçe arasında 192'nci, Ege Bölgesi'nde 15'nci ve Denizli ilçeleri arasında 3. sırada yer aldığını açıkladı. Başkan Kepenek, Honaz'ın sanayi ve genç nüfus açısından gelişmiş bir ilçe olduğunu vurguladı.

16.01.2025 13:03  Güncelleme: 13:05
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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz'ın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları verilere göre Türkiye'de 922 ilçe arasında 192'nci, Ege Bölgesinde 15'nci ve Denizli ilçeleri arasında ise 3. sırada yer aldığını belirtti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medyadan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SEGE'nin 2022 yılı gelişmiş düzeyine sahip ilçelerin verilerine paylaştı. Paylaşımda Honaz ilçesinin Türkiye'de 922 ilçe arasında 192'nci yer aldı. Aynı zamanda Ege bölgesinde 15'nci sırada yer alırken Denizli ilçeleri arasında ise 3. sırada yerine aldı. Ayrıca paylaşımda Honaz ilçesinde, genç nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden birisi olması dikkat çekti.

"Denizli ilçeleri arasında 3. sırada gelişmişlik düzeyine sahibiz"

Yapılan paylaşımda gelişmiş düzeyine sahip ilçelere, sanayi ve genç nüfusun da verilere paylaşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan SEGE araştırmasında 2022 yılı verilerine göre Honaz ilçemiz Türkiye'de 922 ilçe arasında 192. sırada, Ege Bölgesinde 15. Denizli ilçeleri arasında 3. sırada gelişmişlik düzeyine sahiptir" dedi.

"Büyüyen ve gelişen ilçemizde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Aynı zamanda sanayi sektörlerin ve genç nüfus hakkında paylaşım yapan Başkan Kepenek, "Honaz bölgede imalat sanayi sektörlerinde çalışan sayısının en fazla olduğu, sanayinin en gelişmiş olduğu ilçeler arasındadır. Genç nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerdendir. Büyüyen ve gelişen ilçemizde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Honaz'ın Gelişmişlik Düzeyi: 192'nci Sırada - Son Dakika

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