Honaz meclisinde Sultan Murat Camii restorasyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi - Son Dakika
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Honaz meclisinde Sultan Murat Camii restorasyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi

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Honaz meclisinde Sultan Murat Camii restorasyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi
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Honaz Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda Sultan Murat Camii'nde planlanan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları görüşüldü. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken CHP ve BBP meclis üyeleri katıldı, Yeni Parti üyeleri toplantıya katılmadı.

Honaz Belediyesi Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda Sultan Murat Camii'nin kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları görüşüldü. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken, Yeni Parti meclis üyelerinin toplantıya katılmaması dikkat çekti.

Honaz Belediyesi Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde, ilçenin tarihi ve kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan Sultan Murat Camii'nde yapılması planlanan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yer aldı. Toplantıda söz konusu çalışmaların yürütülmesine ilişkin gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Birlik Partisi meclis üyeleri katılım sağlarken, Yeni Parti meclis üyelerinin toplantıya katılmaması dikkat çekti.

Sultan Murat Camii'nde yapılması planlanan çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Denizli Valiliği tarafından yürütülmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında gerekli müdahalelerin yapılmasına Honaz Belediyesi tarafından uygunluk verildi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Sultan Murat Camii'nin Honaz'ın tarihi ve kültürel mirası açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Kepenek, "Honaz Belediyesi Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Honaz'ımızın tarihi ve kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan Sultan Murat Camii'nde yapılması planlanan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını meclisimizde görüştük. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ve Denizli Valiliğimiz tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında gerekli müdahalelerin yapılmasına Belediyemizce uygunluk verdik. Toplantımıza katılarak Honaz'ımızın ortak değeri için sorumluluk alan Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Birlik Partisi meclis üyelerimize, şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çünkü Honaz'ın tarihi söz konusu olduğunda, görev ve sorumluluklarımızın siyasi farklılıklarımızın üzerinde olduğuna inanıyorum. Honaz'ımızın tarihine, kültürel mirasına ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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