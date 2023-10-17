Erzurum'da yolsuzluk soruşturmaları ile gündemde olanHorasan Belediye'sinin başkanı Abdülkadir Aydın görevinden istifa etti. Aydın'ın, belediye personeli ile vedalaştığı öğrenildi.
Horasan Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istenen Başkan Abdulkadir Aydın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Son yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi arasında Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın oğlu Zülküf Aydın da yer almıştı. Belediye çalışanı 3 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından Zülküf Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geçen Temmuz ayında da başkan Aydın'ın bir yeğeni tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Son Dakika › Politika › Genel merkez istedi! Yolsuzluk operasyonunun ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın istifa etti - Son Dakika