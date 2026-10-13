Hristodulidis, COP31'e katılırsa Türkiye'yi ziyaret eden dördüncü Rum lider olacak - Son Dakika
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Hristodulidis, COP31'e katılırsa Türkiye'yi ziyaret eden dördüncü Rum lider olacak

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GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Antalya'da 9-20 Kasım 2026'da düzenlenecek COP31 kapsamında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Rum basınına göre zirveye katılacağını doğrulayan Hristodulidis, Antalya'ya gelirse Türkiye'yi ziyaret eden dördüncü Rum lider olacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde arasında düzenlenecek olan 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) sayılı günler kaldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, COP31 kapsamında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Rum basınında yer alan haberlerde Hristodulidis'in Antalya'daki zirveye katılacağını doğruladığı ve davetin diplomatik girişimler sonucunda alındığını söylediği aktarıldı.

Türkiye'yi ziyaret eden dördüncü Rum lider olacak

GKRY'nin ilk lideri Makarios III, 1962 yılında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Diğer Rum liderlerden Glafkos Klerides, 1999 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi'ne katılmış, Nikos Anastasiadis ise 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'nde yer almıştı.

Hristodulidis, COP31 kapsamında Antalya'yı ziyaret etmesi halinde Türkiye'yi ziyaret eden dördüncü Rum lider olacak.

Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de dünya liderlerinin katılımıyla yapılacak üst düzey toplantılar 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
PolitikaTürkiyeAntalyaCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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