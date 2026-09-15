Huckabee: ABD ile Husiler arasındaki ateşkes hala yürürlükte - Son Dakika
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Huckabee: ABD ile Husiler arasındaki ateşkes hala yürürlükte

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söyledi. Huckabee, Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki çatışmanın bölgeye yayılmadığını belirterek bunu iyi haber olarak nitelendirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli Newsmax'e yaptığı açıklamada, "ABD ile Husiler arasında hala ateşkes var. Bu iyi bir şey. Kesin olarak bildiğimiz şey, Suudi Arabistan ile Yemen arasında bir çatışma yaşandığı ancak bunun gerçekten bölgeye yayılmadığı. İyi haber bu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cumartesi günü Husilerin Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetiyle yaşadıkları çatışmaya müdahale etmemesini istediğini söylemişti.

ABD ile İran destekli Husiler, İsrail'e ve Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların durmasının ardından Mayıs 2025'te ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Huckabee: ABD ile Husiler arasındaki ateşkes hala yürürlükte - Son Dakika

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