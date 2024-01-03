HÜDA PAR, 2024 yerel seçimlerinde ittifak ve kendi adaylarıyla yarışacak

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimlerine birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logosu ve adaylarıyla seçime girme kararı aldı.

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimlerle ilgili partisinin kararını kamuoyu ile paylaştı. Bu çerçevede Şahin, 31 Mart seçimlerine bazı bölgelerde kendi logoları, bazı bölgelerde ise ittifak adaylarını destekleyeceklerini belirtti.

Kamuoyunun uzun süredir beklediği açıklamayı yapan Şahin, " Yüksek Seçim Kurulu, dün itibariyle seçime katılacak partilerin listesini açıkladı. Böylece 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin startı da verilmiş oldu. İnancımız odur ki halkımızın dürüst belediyecilik gerçek hizmet ile tanışma zamanı gelmiştir. HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Aday adaylığı için başvuru süresini de 20 Ocak 2024 tarihine kadar uzatma kararı aldıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"2024 yerel seçimlerinde partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz." - DİYARBAKIR