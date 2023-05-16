Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Katılımın yüksek olduğu seçimlerde 28. dönem TBMM'si şekillendi.
Seçimlere AK Parti listelerinden giren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) TBMM'ye vekil göndermeyi başardı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı vekil seçilerek Meclis'e girdi.
Sonuçlarının açıklanmasının ardından HÜDA PAR'lılar büyük sevinç yaşadı. Serkan Ramanlı'nın seçim ofisine gelen çok sayıda HÜDA PAR'lı, Kürtçe halay eşliğinde kutlama yaptı.
Son Dakika › Politika › İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı - Son Dakika