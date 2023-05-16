İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı - Son Dakika
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İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı

16.05.2023 00:13

Seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR, 4 adayını da Meclis'e göndermeyi başardı. Sonuçların açıklanmasından sonra HÜDA PAR'lılar Kürtçe halaylar eşliğinde kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Katılımın yüksek olduğu seçimlerde 28. dönem TBMM'si şekillendi.

4 İSİM DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Seçimlere AK Parti listelerinden giren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) TBMM'ye vekil göndermeyi başardı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Şehzade Demir, Faruk Dinç ve Serkan Ramanlı vekil seçilerek Meclis'e girdi.

KÜRTÇE HALAY EŞLİĞİNDE KUTLAMA YAPTILAR

Sonuçlarının açıklanmasının ardından HÜDA PAR'lılar büyük sevinç yaşadı. Serkan Ramanlı'nın seçim ofisine gelen çok sayıda HÜDA PAR'lı, Kürtçe halay eşliğinde kutlama yaptı.

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HÜDA PAR Meclise 4 vekil ile giriyor, Yapıcıoğlu'ndan ikinci tur yorumu geldi: Erdoğan'ı yeniden başkan yaptıracağız HÜDA PAR Meclise 4 vekil ile giriyor, Yapıcıoğlu'ndan ikinci tur yorumu geldi: Erdoğan'ı yeniden başkan yaptıracağız

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı - Son Dakika
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