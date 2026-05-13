HÜDA PAR'dan Kartlı Ödemelere Kısıtlama Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR'dan Kartlı Ödemelere Kısıtlama Çağrısı

13.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serkan Ramanlı, kartlı ödemelerdeki yüksek komisyon oranlarına üst sınır getirilmesini istedi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Kartlı ödemelerde uygulanan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 200 liralık banknotun günlük hayattaki ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını ileri sürdü.

Vatandaşların en temel alışverişlerde dahi çok sayıda banknot taşımak zorunda bırakıldığını söyleyen Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum hem pratikte zorluk oluşturmakta hem de nakit kullanımını giderek zorlaştırmaktadır. Yeni banknot ihtiyacının uzun süredir karşılanmaması vatandaşın fiilen kartlı ödeme sistemine yönelmesine neden olmaktadır. 'Kayıt dışılıkla mücadele' gerekçesiyle toplumun tamamen bankacılık sistemine bağımlı hale getirilmesi sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Özellikle küçük esnafımız yüksek pos komisyonları nedeniyle ciddi bir mali yük altında kalmaktadır. Bankaların her alışverişten yüksek oranlarda kesinti yapması üreticiyi, esnafı ve tüketiciyi zorlamakta ticaretin bereketini azaltmaktadır. Bu nedenle kartlı ödemelerde uygulanan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Ekonomik sistem bankaları ve sermayeyi değil insanı ve emeği merkeze alan adil bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Vatandaşın nakit kullanım hakkı korunmalı, esnafın üzerindeki yük hafifletilmeli ve finans sistemi topluma hizmet eden bir yapıya kavuşturulmalıdır."

İstanbul'da bir yaşlı bakım merkezinde hastalara şiddet uygulandığına ilişkin görüntüleri anımsatan Ramanlı, "Yaşlı bakım hizmetleri ticari mantıkla yürütülmemeli, devlet yaşlıların hürmetini koruyacak kapsamlı hukuki düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Bu amaçla yaşlı bakım merkezlerinde 7-24 denetim sistemi kurulmalı, habersiz ve düzensiz teftişler artırılmalıdır. Yaşlılara yönelik fiziksel, psikolojik veya ekonomik istismara verilen cezalar arttırılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Kartlı Ödemelere Kısıtlama Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:38:12. #7.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan Kartlı Ödemelere Kısıtlama Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.