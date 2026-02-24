HÜDA PAR'dan Laiklik Açıklaması - Son Dakika
HÜDA PAR'dan Laiklik Açıklaması

24.02.2026 16:37
Şahzade Demir, ramazan coşkusunun laiklik eleştirilerine engel olamayacağını belirtti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye ilişkin, "Laiklik adına dinozorluğa soyunanlara diyoruz ki: fosilleşmiş zihniyetinizle, heyecanla sahura kalkan minik Ali'nin, babasıyla teravihlere koşan Mehmet'in, okulda ramazan panosunu süsleyen Ahmet'in coşkusuna asla engel olamayacaksınız." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazanın gelmesiyle toplumda kardeşlik, merhamet ve yardımlaşma duygularının daha fazla harekete geçtiğini, toplumda heyecan ve tatlı bir koşuşturma yaşandığını söyledi.

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye değinen Demir, "Ramazandan bir gün önce 'laiklik bildirisi' adı altında piyasaya sürülen kindar bir metin, sözüm ona aydın, sanatçı, siyasetçi ve akademisyen geçinen destekçilerinin tedaviye muhtaç ruhsal hastalıklarına ayna tutmaktadır." diye konuştu."

Bu şekilde insanların hayat tarzına "hücum edildiğini" belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alkolün, uyuşturucunun, fuhşun, kara paranın, kumar ve bahsin bataklık haline getirdiği alanlardan topladıklarının desteğiyle bu milletin inancına ayar çekeceklerini sanıyorlar. Şimdiden geçmiş olsun, avuçlarını yalayacaklardır, amaçlarına ulaşamayacaklardır. Laiklik adına dinozorluğa soyunanlara diyoruz ki: fosilleşmiş zihniyetinizle, heyecanla sahura kalkan minik Ali'nin, babasıyla teravihlere koşan Mehmet'in, okulda ramazan panosunu süsleyen Ahmet'in coşkusuna asla engel olamayacaksınız."

HÜDA PAR'lı Demir, cami, mescit ve Kur'an kurslarının enerji giderlerinin kamu bütçesinden karşılanmadığını belirterek, "Enerji giderlerinin cemaatten karşılanmaya çalışılması, din görevlilerini cemaat karşısında zor durumda bırakmakta ve temsil ettikleri makamın saygınlığını maalesef zedelemektedir. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi cami ve Kur'an kurslarının enerji giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

