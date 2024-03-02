HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Gazze için daha fazlasını yapmalıyız

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Bütün bir İslam ümmeti olarak, hatta bütün bir insanlık ailesi olarak yaptıklarımız yeterli olmadı. Eğer yeterli olsaydı bitmiş olacaktı." dedi.
Yapıcıoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir işletmede, kentte yaşayan Erzurumlular Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
Gündemlerinin birinci sırasında yaklaşan yerel seçim değil, Gazze ve oradaki soykırımın olduğunu belirten Yapıcıoğlu, bütün dünyanın gözü önünde soykırımın devam ettiğini söyledi.
Yapıcıoğlu, son olarak Gazze'ye giden yardım tırlarından erzak almaya çalışan Filistinlilerin üzerine "Siyonist işgal çetesi" tarafından yaylım ateşi açıldığını, yüzlerce kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını hatırlattı.
Gazze için kim her ne yaptıysa değerli gördüklerini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:
"Herkesin ameli onun niyetine göredir. Lakin şunu da bilmemiz lazım ki bütün bir İslam ümmeti olarak, hatta bütün bir insanlık ailesi olarak yaptıklarımız yeterli olmadı. Eğer yeterli olsaydı bitmiş olacaktı. Bütün dünya bu zulmü durduramadı ya da durdurmaya güç yetirenler durdurmadı. Bunu kendisine iş edinmedi. Bunu kendisine dert edinmedi. Bu işgal bitinceye kadar bizler Gazze'yi gündemimizden düşürmeyelim. Evet önümüzde seçim var. Evet bazı insanlarımızın geçim derdi var. Ama orada yiyecek bir lokma bulamayan, orada bir yudum suya muhtaç kardeşlerimiz varken ondan sonra beşinci, onuncu derecede gelecek olan sorunları, birinci gündem maddesi etmek bize yakışmaz. O yüzden bu farkındalığı kaybetmemek lazım. Diri tutmak adına Gazze'yi birinci gündem maddemiz yapalım, yapmaya devam edelim. ve bugüne kadar kim ne yaptıysa onun yetmediğini görerek daha fazlasını yapmak için aziz bir gayret içerisinde olalım."
"Hiçbirimiz bir konudaki farklılığından dolayı diğerini ötekileştirmemeli"
Yapıcıoğlu, 31 Mart'ta bir savaşa değil seçime gidileceğini vurgulayarak, bu nedenle tüm siyasi partilerin ve adayların kullandıkları kelimelere hassasiyetle dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan herkesin ortak bir vatanda birlikte yaşadığı gerçeğinin asla akıllardan çıkarılmaması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlarca, hatta yüzlerce ortak noktamız varken birileri ısrarla, farklılıklarımızı bir çatışma, bir kavga, bir gerginlik sebebi olarak önümüze koyuyorsa, biz inanıyoruz ki o kişiler memleketin birliğini istemiyor. Doğru şeyler de yapmıyorlar. Evet, farklılıklarımız vardır. Farklılıklarımızı, zenginlik ve rahmet vesilesi kılmalıyız. Hiçbirimiz bir konudaki farklılığından dolayı diğerini ötekileştirmemeli, hele hele düşman olarak asla görmemeli. Biz bu hususu önemsiyoruz, altını çiziyoruz."
Yapıcıoğlu, şehirlerin farklı farklı siyasi partiler tarafından yönetilmesinin doğal olduğunu, bazılarının iddia ettiği gibi dünyanın sonu ya da kıyamet olmadığını sözlerine ekledi.
Programa, HÜDA PAR Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulbaki Özdemir ile parti üyeleri de katıldı.
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Gazze için daha fazlasını yapmalıyız - Son Dakika
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