HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Belediyelerimizin kaynaklarını halkımızın hizmeti için ayıracağız - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Belediyelerimizin kaynaklarını halkımızın hizmeti için ayıracağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Belediyelerimizin kaynaklarını halkımızın hizmeti için ayıracağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde belediyelerin kaynaklarını israf etmeyeceklerini ve halkın hizmeti için kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki zulmün devam ettiğini ve İsrail'in ahlaki üstünlüğünü kaybettiğini ifade etti.

20.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:21
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, belediyelerin kaynaklarını israf etmeyeceklerini belirterek, "Belediyelerimizin kaynaklarını son kuruşuna kadar halkımızın hizmeti için ayıracağız" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Van'a geldi. Kentin Beşyol Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Genel Başkan Yapıcıoğlu, Gazze'de zulmün devam ettiğini ve oradaki insanlar için yapılanların yetersiz kaldığını belirtti. Birleşmiş Milletlerin açıklamalarına göre, Gazze'de 1 milyon 100 bin insanın felaket derecesinde açlıkla karşı karşıya olduğunu ifade eden Genel Başkan Yapıcıoğlu, "Açıkhava hapishanesi gibi 2 milyon 200 bin insan daracık bir yere sıkıştırılmış ve şu an orası çocuk mezarlığına döndü. 2 milyarlık İslam alemi seyrediyorum ve yeterince bir şey yapamıyor. Zannetmeyin İsrail bu savaşı kazanacak. Savaşta en fazla insan öldüren savaşı kazanmıyor. İsrail bütün dünyada ahlaki üstünlüğünü kaybetti. Askeri bir başarı elde edemedi diye hıncını savunmasız kadınlardan, birkaç aylık bebeklerden alıyor" diye konuştu.

"Proje şahsiyetler bu milletin huzurunu kaçırmak istiyor"

DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın partisine yönelik karalamalarına sert tepki gösteren Yapıcıoğlu, "Üye sayıları isimlerinin harf sayısından fazla olmayan birkaç marjinal sol örgütünün bir araya gelmesiyle kurdukları bir parti vardı. 10 yıl boyunca kimse onların ismini bile duymadı. Sonra geldiler paraşütle bir partinin tepesine eş genel başkan olarak indiler. Milletin sırtından, Kürtlerin omuzlarından yükseltilerek meclise gönderdiler. Kendilerini bir şey zannetmeye başladılar. Uzaklardan gelip burada akıllarınca milleti birbirine karşı tahrik edecekler. Bu şekilde kendi siyaset gemilerini yüzdürecekler. Bunlar projedir, bunlar talimatla hareket eden projedir. Evet, bu proje şahsiyetler bu milletin huzurunu kaçırmak istiyor" şeklinde konuştu.

"Hakikatler ortaya çıkıyor"

DEM Parti ve HÜDA PAR'a yönelik sözleriyle gündeme gelen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal konusuyla ilgili konuşan Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların bir belediye başkanı adayı çıktı, ilde yapılan mitingde bir konuşma yaptı. Dedi ki 'ben belediye başkanı seçilirsem filanca parti hariç bütün partilere kapımız açık olacak.' Sonra onun geçici genel başkanı da bizim belediye başkan adayımız beni aradı, ben sürçü lisan ettim aman başkanım sen düzelt. Sonrasında ise genel başkanları bizim kapımız herkese açık olacak dedi. Aradan çok geçmedi aynı belediye başkan adayı genel başkanına cevap verdi. Hayır, ben sözümün arkasındayım. Daha önce DEM Parti giremez demişti. Sonra HÜDA PAR'ı da ilave etti. Dedi ki bu iki parti hariç diğer partilere kapımız açıktır. Hakikatler ortaya çıkıyor. Bazen onlar kendi kendilerine itirafçı oluyorlar."

Belediyelerin hizmet üretememenin gerekçesi olarak kaynak yetersizliğini gösterdiklerini ifade eden Yapıcıoğlu, "Kaynaklar doğru kullanılırsa yeterlidir. Kapitalist anlayışında şu vardır; hep diyorlar ki kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sınırsızdır. Hayır, ihtiyaçlar sınırsız değil, en temel ihtiyaçlar bile bugün karşılanmıyorsa kimse ihtiyaçların sınırsızlığından bahsetmesin. İnsanoğlunun ihtirası sınırsızdır. Sınırsız ihtiraz sahipleri o kaynakları sağa sola yandaşlarına peşkeş çektikleri ve israf ettikleri için bu kaynaklar yetmiyor. İnşallah belediyelerimizin kaynaklarını son kuruşuna kadar halkımızın hizmeti için ayıracağız. Hiçbir belediye başkanımız belediyenin tek bir kuruşunu kendi reklamı için harcamayacak" dedi.

Genel Başkan Yapıcıoğlu, daha sonra belediye başkan adaylarını tanıttı. - VAN

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Van, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Belediyelerimizin kaynaklarını halkımızın hizmeti için ayıracağız - Son Dakika

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