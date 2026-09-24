HÜDA PAR'lı Demir, DEM Parti'nin LGBT politikalarını Meclis'te eleştirdi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, DEM Parti'nin LGBT'ye yönelik politikalarını eleştirerek, "Gençliği ifsat etmeyi, aile kurumunu yıkmayı ve toplumun geleceğini karartmayı hedefleyen cinsel sapkınlık içeren faaliyetler, küresel ifsat projelerinin bir parçasıdır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ahlaki değerler, aile yapısı ve İslami esasların bu toplumun ve medeniyetinin temelini oluşturduğunu ancak Kürt halkını temsil ettiğini iddia eden DEM Parti'nin meşruiyet devşirmek adına inanç ve değerlerine bağlı Müslüman Kürt analarını siyasi emellerine alet ettiğini söyledi.

Hakiki manada değerlerine bağlı hiçbir insanın tasvip etmeyeceği cinsel sapkınlığın vefakar anneler üzerinden normalleştirilmek ve meşrulaştırılmak istendiğini öne süren Demir, "Gençliği ifsat etmeyi, aile kurumunu yıkmayı ve toplumun geleceğini karartmayı hedefleyen cinsel sapkınlık içeren faaliyetler, küresel ifsat projelerinin bir parçasıdır. Bu ifsat şebekelerinin içimizdeki tüm ayaklarına karşı kararlılıkla mücadele edilmeli, yabancı fonlarla beslenen tüm yıkıcı yapılar deşifre edilmeli ve faaliyetlerine son verilmelidir. Bizler, inancımızın ve aile yapımızın sapkın dayatmalara kurban edilmesine göz yummayacağız. Annelerimizin onurunu ve toplumumuzun manevi mirasını koruma adına kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir, İstanbul Eyüpsultan'daki Pierre Loti Tepesi'nin, tarihi kaynaklarda İdris-i Bitlisi Tepesi olarak bilindiğini, bu tarihi isminin iade edilerek İdris-i Bitlisi olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Tarihi şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılmasının, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurulmasına ve tarihi hafızanın korunmasına katkı sağlayacağına işaret eden Demir, "İlgili kurumları ve yetkilileri tarihi belgeleri, kültürel mirası ve toplumun hassasiyetlerini dikkate alarak söz konusu isimlendirmeleri yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz. Geçmişimize sahip çıkmak, tarihi şahsiyetlerimizi ve kültürel mirasımızı yaşatmak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

ABD'nin Filistinli yetkililere BM Genel Kurulu'na katılım için vize vermemesini de eleştiren Demir, bu durumun Filistin halkının uluslararası platformlardaki temsil hakkının açıkça gasbedilmesi anlamına geldiğini, ABD'nin tek taraflı yaklaşımının veya siyonist rejimin çıkarlarının belirleyici olduğu bir anlayışın kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.