HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti - Son Dakika
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HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti

03.06.2023 00:02

AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen HÜDA PART lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Devlet Bahçeli ile başlayan yemin töreni, diğer vekillerin tek tek kürsüye çıkması ile devam etti.

HÜDA PAR LİDERİ YEMİN ETTİ

Seçime AK Parti listelerinden girerek İstanbul'dan milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti.

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti
Zekeriya Yapıcıoğlu

TARTIŞMALAR SONA ERDİ

Yapıcıoğlu'ndan önce de HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı da yemin etmişti. Böylece seçim öncesi HÜDA PAR'lı isimlerin yemin etmeyeceğine yönelik tartışmalar sona ermiş oldu.

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti
Serkan Ramanlı

İDDİALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı iddia edilmiş, parti kaynakları bu söylemleri reddetmişti.

YAPICIOĞLU YALANLAMIŞTI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili, "Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" demişti.

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Son Dakika Politika HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti - Son Dakika
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