HÜDA PAR Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

HÜDA PAR heyeti, Malatya'da depremzedeleri ve esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi.

15.01.2025 13:17
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HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da esnafı ve depremzedeleri ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, genel idare kurulu üyeleri, Malet Konteyner Kent'i ve Ankara Esnaf Çarşısı'nı ziyaret etti.

Depremzedeler ve esnaf ile buluşan Dinç ve beraberindekiler, sorunları dinledi.

Dinç, gazetecilere, geçen haftadan beri deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini belirterek bugün de Malatya'da ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Depremzedeleri ve Malatya esnafını ziyaret etmek ve depremde yaşanan sorun ve sıkıntıları tespit edip yetkililere aktarmak istediklerini kaydeden Dinç, şöyle konuştu:

"Konteyner kenti ziyaret ettik, depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Gerçekten depremin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acıları taptaze. Özellikle konut konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiller. Esnafımızı ziyaret ettik. Piyasadan, piyasanın istikrarsız olmasından kaynaklı ciddi problemler var. İnşallah biz Malatya'da bu ziyaretlerimizi bitirdikten sonra sorunları tek tek not edeceğiz ve ilgili yetkililere aktaracağız. Meclis'te bu konuda vatandaşlarımızın sorunlarını dile getireceğiz. Amacımız vatandaşların sorunlarının, sıkıntılarının çözüme kavuşması."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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