HÜDA PAR Mersin 5. Olağan İl Kongresi'nde Salih Demir yeniden il başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HÜDA PAR Mersin 5. Olağan İl Kongresi'nde Salih Demir yeniden il başkanı seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'deki 5. Olağan İl Kongresi'nde 'Terörsüz Türkiye' sürecinde adalet ve kardeşlik ekseninde köklü çözüm temennisinde bulundu. Tek listeyle gidilen kongrede HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Salih Demir yeniden göreve seçildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Temennimiz, bu tarihi meselenin adalet ve kardeşlik ekseninde köklü bir çözüme ulaşmasıdır." dedi.

Yapıcıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin Devleti'nin kuruluş yıl dönümlerini kutladı.

Siyaset tasavvurlarının merkezinde insanın yer aldığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Her daim halkıyla hemhal olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, sorunlarını kürsülere, Meclis'e taşıyan ve çözüm için çabalayan bir siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, en temel varlık sebeplerinin mazlumun ve mağdurun yanında saf tutmak, hakkı haykırmak ve adaleti ayakta tutmak olduğunu anlattı.

"Gazze'deki insani durum daha da ağırlaştırdı"

Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanına sürülen "kara bir leke" olarak durduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kundaktaki bebeklerin dahi acımasızca katledildiği saldırılarla insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Maalesef dünyanın seyirci kaldığı bu saldırılar tüm barbarlığıyla devam ediyor. 'Sözde Gazze Ateşkes Antlaşması'na rağmen insanlık dışı abluka sürmekte, insani yardım girişleri engellenmektedir. Son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle Gazze'deki insani durum daha da ağırlaştırdı."

Zekeriya Yapıcıoğlu, küresel ölçekteki krizler nedeniyle Türkiye'nin de tarihi günlerden geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Temennimiz, bu tarihi meselenin adalet ve kardeşlik ekseninde köklü bir çözüme ulaşmasıdır. İslam ortak paydasında, Malazgirt'ten Çanakkale'ye uzanan bu kadim kardeşlik bağlarımızı, adalet temelinde yeniden tamir etmek, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu kardeşlik hukukunu cari kılar ve birliğimizi, beraberliğimizi perçinlersek, Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmaz."

???????Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Salih Demir yeniden göreve seçildi.

Kaynak: AA
Zekeriya Yapıcıoğluİnsan HaklarıSalih DemirPolitikaTürkiyeMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
Bir küp dolusu altın buldular Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
Ömer Üründül’den Fenerbahçe için olay kehanet Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
Orkestrası vize alamayan Göksel vazgeçmedi: Sahneye kimle çıktı Orkestrası vize alamayan Göksel vazgeçmedi: Sahneye kimle çıktı?
160 soruda sadece 1 yanlışı vardı Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı 160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
21:39
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
21:34
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: “Beni isterse geri döneceğim“
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"
21:12
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 23:04:01. #7.13#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Mersin 5. Olağan İl Kongresi'nde Salih Demir yeniden il başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android