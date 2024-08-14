HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesini istedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını ifade etti. Dinç, ayrıca kredi kartı borcu olan vatandaşların durumuna da dikkat çekerek, kredi kartı faizlerinin silinmesini ve ana paranın taksitlendirilmesini istedi. Sokak röportajlarına da değinen Dinç, manipülatif içeriklerin denetim altına alınması gerektiğini söyledi.

14.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesi gerekmekte." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini, dünyadaki birçok ülkenin bu duruma sessiz kaldığını belirtti. İslam ülkelerinin de Gazze'de yaşananlar karşısında somut adım atmadığını ifade eden Dinç, "Ulusal menfaatlerini korumak için 10 aydır açıkça işlenen soykırım suçunu görmezden gelen ülkeler yarın bunun bedelini kendi ülkelerine yapılan saldırılarla ödeyecek." diye konuştu.

Gelir artışının gider artışına yenik düştüğünü belirten Dinç, işçi sınıfının alım gücünün sıfıra indiğini ifade etti. Dinç, "Acil bir şekilde maaş artışları enflasyon oranı göz önünde bulundurularak güncellenmeli. Asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesi gerekmekte." dedi.

Kredi kartı borucunu ödeyemediği için takibe düşen çok sayıda vatandaşın bulunduğunu dile getiren Dinç, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların, kredi kartı faizlerinin silinmesini, ana paranın ise taksitlendirilmesini istedi.

Oyun platformu Roblox'a çocuk istismarına yönelik içerikler nedeniyle erişim engeli getirilmesinin geç kalınmış, doğru ancak yetersiz bir karar olduğunu belirten Dinç, Facebook ve TikTok ile ilgili de caydırıcı kararların alınmasını istedi.

Sokak röportajlarına dikkati çeken Dinç, "Toplumsal fay hatları oluşturan, yanlı ve yanıltıcı içeriklerle toplumu manipüle eden, ahlaksızlığı yaymada bir araç olarak kullanılan sokak röportajlarına denetim yapılmalı. Sokak röportajları denetim altına alınmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Milletvekili, Faruk Dinç, İsrail, Mersin, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:23:08. #1.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement