HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesini istedi

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesi gerekmekte." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini, dünyadaki birçok ülkenin bu duruma sessiz kaldığını belirtti. İslam ülkelerinin de Gazze'de yaşananlar karşısında somut adım atmadığını ifade eden Dinç, "Ulusal menfaatlerini korumak için 10 aydır açıkça işlenen soykırım suçunu görmezden gelen ülkeler yarın bunun bedelini kendi ülkelerine yapılan saldırılarla ödeyecek." diye konuştu.

Gelir artışının gider artışına yenik düştüğünü belirten Dinç, işçi sınıfının alım gücünün sıfıra indiğini ifade etti. Dinç, "Acil bir şekilde maaş artışları enflasyon oranı göz önünde bulundurularak güncellenmeli. Asgari ücretin zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesi gerekmekte." dedi.

Kredi kartı borucunu ödeyemediği için takibe düşen çok sayıda vatandaşın bulunduğunu dile getiren Dinç, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların, kredi kartı faizlerinin silinmesini, ana paranın ise taksitlendirilmesini istedi.

Oyun platformu Roblox'a çocuk istismarına yönelik içerikler nedeniyle erişim engeli getirilmesinin geç kalınmış, doğru ancak yetersiz bir karar olduğunu belirten Dinç, Facebook ve TikTok ile ilgili de caydırıcı kararların alınmasını istedi.

Sokak röportajlarına dikkati çeken Dinç, "Toplumsal fay hatları oluşturan, yanlı ve yanıltıcı içeriklerle toplumu manipüle eden, ahlaksızlığı yaymada bir araç olarak kullanılan sokak röportajlarına denetim yapılmalı. Sokak röportajları denetim altına alınmalı." diye konuştu.