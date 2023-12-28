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HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, depremzedelere verilen kira yardımının güncellenmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, depremzedelere verilen kira yardımının güncellenmesi gerektiğini söyledi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, depremzedelere verilen kira yardımının güncellenmesi gerektiğini belirtti. Dinç, ayrıca Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım malzemeleri ve Gazze'deki açlık durumuna da dikkat çekti. Depremzedelerin ısınma sorunu yaşadığını vurgulayan Dinç, kiraların güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Dinç ayrıca, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun özerklik ve federasyon tartışmalarıyla ilgili açıklamalarının bir talep olmadığını belirtti ve CHP'nin HÜDA PAR'a saldırmasının kirli ilişkilerini perdelemek amacıyla olduğunu söyledi.

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, depremzedelere verilen kira yardımının güncellenmesi gerektiğini söyledi
28.12.2023 - 15:15,
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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, depremzedelere verilen kira yardımının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'nda binlerce tır yardım malzemesinin beklediğini, Gazze'de ise insanların aç olduğunu ifade etti.

Dinç, bu durumun tüm dünya ülkeleri için utanç vesikası olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 ay geçtiğini belirten Dinç, depremzedelerin ısınma sorunu yaşadığını; buna acil çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Deprem bölgesinde ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira; kiracılar için aylık 3 bin lira kira yardımı yapıldığını hatırlatan Dinç, "Kiralar 10 ay önceki gibi değil, depremzedelere verilen kira yardımında güncelleme olmalı." dedi.

Bir gazetecinin, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun TBMM Genel Kurulundaki "özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir" sözlerini hatırlatarak "AK Parti ve MHP cephesinden bir rahatsızlık iletildi mi?" sorusuna Dinç, "Orada kastedilen federasyonmuş, özerklikmiş... Bunlar hep birlikte istenen bir şey de değil. Orada kastedilen; silahlar sussun, şiddet olmasın, her şey konuşulsun." yanıtını verdi. Dinç, bunun bir talep anlamına gelmediğini anlattı.

CHP'nin HÜDA PAR'a saldırmasının temelinde "kirli ilişkilerini perdelemek" olduğunu söyleyen Dinç, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, 'Yerel özerklik şartını biz getireceğiz' demiyor mu? Bu herkesçe malum. Bu konuda derdiniz, endişeniz varsa başta geçmişteki Genel Başkanınıza sorun. 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da bunu yaptılar. Sabah, öğle, akşam... Aç karna, tok karna sürekli HÜDA PAR'a iftira attılar."

Dinç, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun konuşmasıyla ilgili hiçbir parti ile görüş alışverişi olmadığını aktardı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, depremzedelere verilen kira yardımının güncellenmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika


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