HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, sahipsiz köpek sorununun kanayan bir yara haline geldiğini belirterek, bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz köpek saldırıları nedeniyle başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların evlerinden çıkamaz hale geldiğini söyledi.

Sahipsiz, tehlike arz eden köpekler nedeniyle sokakların güvenli olmadığını savunan Demir, şöyle konuştu:

"Yetkililer bu hususta niçin tedbir almıyor, anlamış değiliz? Toplum da bunu ciddi bir şekilde sorguluyor. Vatandaşlar 'Niye çocuklarımız halen köpeklerin saldırısına maruz kalıyor?' diye bize sitem ediyor. Sahada en fazla önümüze çıkan konulardan biri bu konudur. Köpekler çocuklarımızdan daha mı değerli? ya da sokak köpeklerine mama üreten lobiler, bizim çocuklarımızın canlarından daha mı önemli? Bunun sorgulanması gerekir. Biz, evlatlarımızı güvenli ortamlarda büyütmek istiyoruz. Halkımızın böyle bir beklentisi var. Yetkililerin sokak köpekleriyle ilgili gerekli çalışmaları yaparak tedbir almaları gerekir."