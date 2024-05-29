HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, toplumun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasanın yapılması gerektiğini belirtti. Demir, buğday hasat sezonunun başlamasıyla birlikte taban fiyatların belirlenmesini ve alımların başlatılmasını talep etti. Ayrıca, yargı ve hukuk sisteminin reforma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi gerektiğini ifade etti. Özel öğretim sektöründe çalışan öğretmenlerin düşük ücretlerle güvencesiz koşullarda çalıştığını dile getiren Demir, taban maaş uygulamasının geri getirilmesini istedi. Ayrıca, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki altyapı ve çevre sorunlarına dikkat çekti.

29.05.2024 17:41
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, toplumun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasanın yapılması gerektiğini söyledi.

Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, buğdayda hasat sezonunun başladığını, mağduriyet yaşanmaması için taban fiyatlarının bir an önce belirlenmesini ve alımların başlatılmasını istedi.

Önceki yıl açıklanan fiyatın düşük olduğunu savunan Demir, açıklanacak oranın enflasyonun altında kalmaması ve buğday fiyatının 15 liradan daha düşük olmaması gerektiğini ifade etti.

Yargının ve hukuk sisteminin esaslı bir reforma ihtiyaç duyduğunu anlatan Demir, "Toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için düzenleme yapılırken, hukukun güçlülerden yana olduğu algısı da görmezden gelinmemelidir. Halihazırda milyonlarca kişiyi mağdur eden süresiz nafaka uygulamasına son verilmelidir. Devlet, toplumun değerleriyle barışmalı, hukuk sistemi buna göre yeniden şekillendirilmelidir. Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özel öğretim sektöründe çalışan yüzbinlerce öğretmenin nitelikli iş yapmalarına ve uzun mesailerle çalışmalarına rağmen oldukça düşük ücretlerle güvencesiz koşullarda çalıştığını kaydeden Demir, taban maaş uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki organize sanayi bölgesinde altyapı ve üstyapı sorunları bulunduğunu aktaran Demir, evsel ve endüstriyel atıkların Nizip Çayı'na akıtılmasının bölge sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır - Son Dakika
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