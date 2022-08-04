Başkan Altınsoy: "Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun" - Son Dakika
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Başkan Altınsoy: "Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun"

04.08.2022 15:34
Başkan Altınsoy: "Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun"

Hukuki süreç nedeni ile ihalesi yapılamayan Aksaray-Ortaköy yolunun yapımına başlanacağını bildiren AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray-Ortaköy Karayolu yapım sözleşmesinin tamamlandığını, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, "Aksaray-Ortaköy yolumuz...

Hukuki süreç nedeni ile ihalesi yapılamayan Aksaray-Ortaköy yolunun yapımına başlanacağını bildiren AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray-Ortaköy Karayolu yapım sözleşmesinin tamamlandığını, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, "Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun" dedi.

Yol yapımı için ihaleye çıkan firmaların çeşitli sebeplerden ihaleyi feshetmeleri ve yargı süreci nedeni ile çalışmaları aksayan Aksaray - Ortaköy yolunun yapım işi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. İhaleyi almaya hak kazanan yüklenici firma tarafından çalışmaların kaldığı yerden yeniden başlayacağını aktaran AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Bir süredir çeşitli sıkıntılar nedeniyle aksayan Ortaköy yolumuzun yapım işi feshedilmiş ve çalışmalar durmuştu. Konu yargıya taşındığı için gecikme oldu. Ancak yeniden ihale edilmesi için yoğun girişimlerde bulunduğumuz Ortaköy yolumuzun yapım işinin ihalesi tamamlanmış, sözleşmeler imzalanmıştır. AK Parti vatandaşa hizmet odaklı bir partidir. Söz vermişse yapar. Yolumuzda saha çalışmaları en kısa sürede başlayacak ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü de tutmuş olacağız. Ortaköy İlçemize hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, ilgi ve alakalarını hiç kesmeyen bizlere sürekli destek olan Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu'ya, emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor; bu güzel gelişmenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Hüseyin Altınsoy, Aksaray, Ortaköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy: 'Aksaray-Ortaköy yolumuz hayırlı olsun' - Son Dakika

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