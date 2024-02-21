TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.
Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Akar'ın yanı sıra Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Akar'a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, Akar'a Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı.
Denizli parmakla gösterilen bir şehir haline geldi
Akar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Zolan, "Denizli'miz kendi dinamikleri ile tükettiğinden daha fazlasını üreten, satın aldığından daha fazlasını satan, çalışkan insanların olduğu bir şehirdir. Dünyanın 175 ülkesine ihracat yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve siz değerli büyüklerimizin katkılarıyla yolumuza devam ediyoruz. Denizli'miz bugün parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Yerel yönetimler ve belediyecilik anlamında birçok güzelliği inşa ettik" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ise, Denizli'de olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, ev sahipliği ve gerçekleştirdiği hizmetleri nedeniyle Başkan Zolan'a teşekkür etti. - DENİZLİ
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