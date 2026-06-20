Hürmüz Boğazı Açık, CENTCOM'dan Açıklama - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı Açık, CENTCOM'dan Açıklama

Hürmüz Boğazı Açık, CENTCOM\'dan Açıklama
20.06.2026 20:57
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CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair iddiaları gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'na ilişkin iddiaları reddederek uluslararası su yolunun açık olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu vurgulayan Hawkins, "Deniz trafiği akmaya devam ediyor ve ABD güçleri durumun bu şekilde sürmesini sağlamak için gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor" dedi.

"Mutabakat zaptının ihlali nedeniyle Hürmüz kapatıldı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD ile varılan mutabakat zaptının ihlali olduğu belirtilmiş ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, "ABD'nin savaşın sona ermesine yönelik mutabakat zaptının 1'inci maddesini uygulamayarak verdiği sözü ve muhabakat zaptını açıkça ihlal etmesi, siyonist rejimin (İsrail'in) Lübnan'daki ateşkesi sürekli olarak ihlal etmesi, bu toprakların ezilen yüz binlerce insanını vahşice öldürmesi ve yerinden etmesi, siyonist işgal güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmemesi sonucu Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı duyurulur" denilmişti.

Mutabakat zaptının ilk maddesinde Lübnan yer alıyor

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ilk maddesinde, "ABD ile İran ve mevcut savaştaki müttefikleri, bu mutabakat zaptını imzalayarak Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan eder, bundan böyle birbirlerine karşı herhangi bir savaş veya askeri operasyon başlatmayacaklarını, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınacaklarını ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacaklarını taahhüt eder. Nihai anlaşma, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini ve bu paragrafın diğer hükümlerini teyit edecektir" ifadeleri yer alıyor. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hürmüz Boğazı Açık, CENTCOM'dan Açıklama - Son Dakika

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