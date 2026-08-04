Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma Beklentisi - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı İçin Anlaşma Beklentisi

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ABD Hazine Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişi için İran ile bugün veya yarın anlaşma olabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemiler için serbest geçiş hakkı sağlayacak şekilde yeniden açılması konusunda İran ile bugün ya da yarın bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'nin "Squawk Box" programına konuştu. Bakan Bessent, "İranlılarla görüşmelerimiz sürüyor. Boğazı açmak ve bu çatışmada daha normalleşmiş bir konuma doğru ilerlemek için bugün veya yarın bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var" dedi. Bessent, İran'ın Hürmüz Boğazından geçiş ücreti istemesinin hatırlatılması üzerine anlaşmanın, boğazda serbest dolaşımı sağlayacağını söyledi. Bessent, "Bu, hareket özgürlüğü anlamına gelir" dedi.

Bessent, Hürmüz açıldığında fiyatların daha da düşmesini beklediğini belirterek, "Orada yüzlerce, hatta belki de binlerce gemi bekliyor ve yola çıkmayı umuyor. Bu sadece enerji değil. Gübre, rafine ürünler, çeşitli endüstriyel gazlar da var. Bu fiyatlar düştükçe büyük bir rahatlama ticareti görebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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