Hürmüz Boğazı'nda Yeni Denizde Trafik Planı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Yeni Denizde Trafik Planı

11.07.2026 23:31
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Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği için iki koridor önerdi, İran ile görüşmeler sürüyor.

ABD merkezli CNN International, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin iki ayrı koridordan yürütülmesinin ve her iki güzergahın da açık tutulmasına yönelik bir öneri taslağı hazırladığını öne sürdü. Umman Haber Ajansı ise, Maskat ile Tahran yönetimlerinin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisine ilişkin siyasi ve teknik görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştığını bildirdi.

ABD merkezli CNN International, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğine ilişkin geçici bir öneri taslağı hazırladığını öne sürdü. Haberde, öneri kapsamında boğazdaki deniz trafiğinin iki ayrı koridordan yürütülmesinin ve her iki güzergahın da açık tutulmasının planlandığı iddia edildi. Habere göre, güneyde yer alacak deniz koridoru Umman karasularında bulunacak ve burada ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş öncesindeki seyrüsefer düzeni korunarak gemilerin serbest geçişi sağlanacak.

Kuzeyde, İran karasularından geçecek rotayı kullanacak gemilerin ise önceden İran makamlarından izin alması gerekecek. Ancak, taraflar arasında sağlanacak muhtemel anlaşma kapsamında bu güzergahı kullanacak gemilerden herhangi bir geçiş ücreti veya hizmet bedeli alınmayacağı belirtildi.

"İran ve Umman, teknik ve siyasi görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştı"

Umman ile İran, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmesine yönelik teknik ve siyasi görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Umman Haber Ajansı'ndan sosyal medyada paylaşılan açıklamada, "Umman ve İran, son dönemde yaşanan gelişmelerin ortaya çıkardığı durum ve sonuçlar ışığında Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin güvenliğini ve serbestisini sağlamak amacıyla Maskat'ta görüşmeler gerçekleştirdi. İki taraf, uluslararası hukuka uygun olarak gerekli mutabakatlara ulaşmak amacıyla hem teknik hem de siyasi düzeyde görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştı" denildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyet, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin başlıkları ele almak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya gelmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hürmüz Boğazı'nda Yeni Denizde Trafik Planı - Son Dakika

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