Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri Güvende

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var. Onların bütün personeliyle irtibat halindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da devam eden riskler nedeniyle Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının iptal edilmesi kararının uzatılıp uzatılmayacağına dair soru üzerine Uraloğlu, hava trafiğinde ciddi risk olduğuna ve bu riskin yönetilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Bizim bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip, gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşların İstanbul'a, İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

İran, Suriye ve Irak'la kara yoluyla ulaşımda bir sorun olmadığını kaydeden Uraloğlu, "Oradan geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve THY'nin iki uçağı var. Onların ekiplerini getirdik, bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak. Şu an yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var. Türk bayraklı değil. Onların bütün personeliyle irtibat halindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Yakın takip ediyoruz, Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış olacağız." bilgisini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, söz konusu gemilere ve uçaklara yönelik herhangi bir saldırının olmadığını da bildirdi.

Bakan Tekin: "(Zorunlu eğitim yaşının daha erken dönemlere çekilmesi tartışmaları) Değerlendiriyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde, üniversiteye giriş yaşına yönelik bir soru üzerine, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken şöyle söylemiştim: artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edilebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesiydi tartışma. Hala kamuoyundaki bu tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

Tekin, rotasyonla ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya karşılık da bu konudaki çalışmaları gerekli ortamlarda dile getirdiğini aktardı.

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağının sorulması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Sadece ara tatiller üzerinden okumayın. Biz attığımız her adımı, Bakanlık içerisinde her genel müdürlük bünyesinde var olan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan şeyin, arzu ettiğimiz sonuçları, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını, bütün bunları değerlendiriyoruz. Her kararımız için geçerli bu. Ara tatiller de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar, yaptıktan sonra kararımızı arkadaşlarla paylaşırız. Şimdi güzel olan şey şu: bu ara tatil döneminde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak yapacaklar (seminer), onu kendilerine duyurduk zaten."