Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri Güvende - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri Güvende

11.03.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki 15 Türk gemisinin durumu hakkında bilgi verdi, güvende olduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var. Onların bütün personeliyle irtibat halindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da devam eden riskler nedeniyle Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının iptal edilmesi kararının uzatılıp uzatılmayacağına dair soru üzerine Uraloğlu, hava trafiğinde ciddi risk olduğuna ve bu riskin yönetilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Bizim bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip, gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşların İstanbul'a, İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

İran, Suriye ve Irak'la kara yoluyla ulaşımda bir sorun olmadığını kaydeden Uraloğlu, "Oradan geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve THY'nin iki uçağı var. Onların ekiplerini getirdik, bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak. Şu an yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var. Türk bayraklı değil. Onların bütün personeliyle irtibat halindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Yakın takip ediyoruz, Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış olacağız." bilgisini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, söz konusu gemilere ve uçaklara yönelik herhangi bir saldırının olmadığını da bildirdi.

Bakan Tekin: "(Zorunlu eğitim yaşının daha erken dönemlere çekilmesi tartışmaları) Değerlendiriyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde, üniversiteye giriş yaşına yönelik bir soru üzerine, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken şöyle söylemiştim: artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edilebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesiydi tartışma. Hala kamuoyundaki bu tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

Tekin, rotasyonla ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya karşılık da bu konudaki çalışmaları gerekli ortamlarda dile getirdiğini aktardı.

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağının sorulması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Sadece ara tatiller üzerinden okumayın. Biz attığımız her adımı, Bakanlık içerisinde her genel müdürlük bünyesinde var olan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan şeyin, arzu ettiğimiz sonuçları, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını, bütün bunları değerlendiriyoruz. Her kararımız için geçerli bu. Ara tatiller de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar, yaptıktan sonra kararımızı arkadaşlarla paylaşırız. Şimdi güzel olan şey şu: bu ara tatil döneminde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak yapacaklar (seminer), onu kendilerine duyurduk zaten."

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri Güvende - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:49:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri Güvende - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.