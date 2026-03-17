Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiği yeniden başladı
Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiği yeniden başladı

17.03.2026 16:56
Kevin Hassett, Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçiş yaptığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan yavaş yavaş geçmeye başladığını öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett CNBC'nin "Squawk Box" programına katılarak İran savaşının petrol ve doğal gaz fiyatlarına etkisi ile ekonominin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Hassett, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını, İran'ın söz konusu nakliye yolundaki trafiği engelleme eylemlerinin ABD ekonomisine zarar vermediğini belirtti. Hassett, "Tankerlerin boğazdan yavaş yavaş geçmeye başladığını görüyorsunuz ve bence bu, İran'ın ne kadar az kaynağı kaldığının bir işareti. Kısa vadede bunun sona ereceğine dair çok iyimseriz ve gemiler rafinerilere ulaştıktan sonra birkaç hafta boyunca fiyatlara yansımaları olacaktır" ifadelerini kullandı. Hassett, Orta Doğu'dan gelen arz düşüşünü karşılamak için Asya'nın ABD'ye eskisi kadar rafine petrol ihraç etmeyebileceğinden endişe duyulduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu. İran'ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi. Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

