Hüseyin Uzun\'dan Karabağlar Belediyesi\'ne Eleştiri

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaat sürecinin yıllardır tamamlanmaması nedeniyle Karabağlar Belediyesine tepki gösterdi.

Uzundere Mahallesi'ndeki merkezin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Uzun, ilçelerinde 36 spor kulübü, yaklaşık 5 bin lisanslı ve lisanssız sporcunun bulunduğunu, gençlerin spor yapmak için yeterli tesis ve saha bulmakta zorlandığını söyledi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin vatandaşların hizmetine sunulmamasına tepki gösteren Uzun, şunları kaydetti:

"Sporcularımıza bu mağduriyeti yaşatan kişi Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'dır. Karabağlar Belediyesi'nin malı olan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni kendileri işletme cesareti olmadığından Büyükşehir Belediyesine devretmek istemiş. Bu durum Karabağlar Belediye Başkanı Kınay'nın beceriksizliğinin en iyi göstergesidir. Bu devrin gerçekleşmesi için Gençlik Spor Bakanlığına yazı yazmışlar. Bakanlığımız kendilerinden yasal olarak yapı işleri geçici kabul tutanağı istemiş. Bu tutanağı yapımcı firma haklı olarak belediyeye teslim edememiş. Nedeni Karabağlar Belediyesi'nin yapımcı firmaya zamanında hakedişini ödememesindendir.

Hüseyin Uzun'a ilçedeki spor kulübü temsilcileri de eşlik etti.