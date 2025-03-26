Husilere Yönelik Saldırı Planı Sızdırıldı - Son Dakika
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Politika

Husilere Yönelik Saldırı Planı Sızdırıldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, saldırı planlarının gazeteciye sızmasını kabul etti.

26.03.2025 07:17
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının mesajlaşma grubu aracılığıyla yanlışlışlıkla bir gazeteciye sızdırılması konusunda yaptığı açıklamada, "Tüm sorumluluğu alıyorum. Grubu ben kurdum. Benim işim her şeyin düzgün koordine edildiğinden emin olmak" ifadelerini kullandı.

ABD'li üst düzey yetkililerin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarını mesajlaşma grubu aracılığıyla yanlışlışlıkla bir gazeteciye sızdırdığının ortaya çıkmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'dan yaşanan skandal ile ilgili açıklama geldi. Bir ABD televizyonuna konuşan Waltz, olayda herhangi bir personelin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, "Tüm sorumluluğu alıyorum. Grubu ben kurdum. Benim işim her şeyin düzgün koordine edildiğinden emin olmak" ifadelerini kullandı. Yapılan hatayı kabul eden Waltz, "Bir hata yaptık. ve dersler çıkarıldı. Artık Signal mesajlaşma uygulamasını kullanmayacağız" dedi.

"Utanç verici, araştıracağız"

Olayı ortaya çıkaran The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg ile tanışıklığının olmadığını savunan Waltz, Goldberg'in mesajlaşma grubuna nasıl dahil olduğunu da bilmediğini ifade etti. Yalnızca sahip olduğu kötü ünden tanıdığı Goldberg'in "gazetecilerin yüz karası" olduğunu söyleyen Waltz, "Tabii ki grupta o eziği görmedim. Başka biri gibi görünüyordu. Bunu kasıtlı olarak mı yaptı yoksa teknik olarak başka bir şekilde mi oldu, bunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Söz konusu mesajlaşma grubunda herhangi bir gizli bilgi paylaşılmadığını belirten Waltz, buna rağmen olayın yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak "Evet, utanç verici. Bu olayı araştıracağız" ifadelerini kullandı.

Saldırı planlarının sızdırıldığı ortaya çıkmıştı

The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg, yayınladığı bir yazıda 11 Mart'ta Signal mesajlaşma uygulamasındaki "PC Husiler küçük grubu" adlı şifreli bir sohbet grubuna beklenmedik bir şekilde davet edildiğini açıklamıştı. Grupta Waltz'un yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Başkanı John Ratcliffe dahil birçok üst düzey yetkilinin bulunduğunu belirten Goldberg, burada Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının ele alındığını ifade etmişti.

Gruptaki konuşmaların bir kısmının yer aldığı ekran görüntülerini yayınlayan Goldberg, söz konusu olayı şoke edici bir dikkatsizlik olarak nitelendirmişti. Skandal kaza, güvenlik zafiyeti tartışmalarına neden olmuştu.

Trump, Waltz'a destek olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump ise, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Waltz'a ve ulusal güvenlik ekibine güveninin tam olduğunu belirterek, "Mike Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam" ifadelerini kullanmıştı. Herhangi bir hayal kırıklığı yaşamadığını belirten Trump, yaşanan olayın 2 ay içindeki tek aksaklık olduğunu ve ciddi bir soruna neden olmadığını vurgulamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Husilere Yönelik Saldırı Planı Sızdırıldı - Son Dakika

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