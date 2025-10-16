Husilerin Genelkurmay Başkanı El-Gamari Öldürüldü

Yemen'deki İran destekli Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin öldürüldüğü Husiler tarafından açıklandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin "görev başındayken" öldürüldüğü açıklandı.
El-Gamari'nin ölümüne ilişkin detay verilmezken, İsrail ile çatışmanın sona ermediği, İsrail'in "işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağı" vurgulandı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Husiler, Yemen'de Husi liderliğinin büyük bölümünü etkisiz hale getiren ilk saldırıda hedef alınan Genelkurmay Başkanı'nın yaralarından dolayı öldüğünü duyurdu. Tehditleri ortadan kaldırmak için Husilere karşı kapsamlı adımlar attık ve bundan sonra da her türlü tehdide karşı aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.
İsrail, ağustos ayında Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'yi, savunma bakanını ve diğer üst düzey yetkilileri hedef almış, saldırıda Husi yönetimindeki hükümetin başbakanı ve birkaç bakan daha öldürülmüştü. İsrail, hava saldırısının El Gamari, savunma bakanı ve diğer üst düzey yetkilileri hedef aldığını açıklamıştı.
