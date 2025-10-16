Husilerin Genelkurmay Başkanı El-Gamari Öldürüldü - Son Dakika
Politika

Husilerin Genelkurmay Başkanı El-Gamari Öldürüldü

Husilerin Genelkurmay Başkanı El-Gamari Öldürüldü
16.10.2025 17:40
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin öldüğü duyuruldu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin öldürüldüğü Husiler tarafından açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin "görev başındayken" öldürüldüğü açıklandı.

GÖREV BAŞINDAYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

El-Gamari'nin ölümüne ilişkin detay verilmezken, İsrail ile çatışmanın sona ermediği, İsrail'in "işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağı" vurgulandı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Husiler, Yemen'de Husi liderliğinin büyük bölümünü etkisiz hale getiren ilk saldırıda hedef alınan Genelkurmay Başkanı'nın yaralarından dolayı öldüğünü duyurdu. Tehditleri ortadan kaldırmak için Husilere karşı kapsamlı adımlar attık ve bundan sonra da her türlü tehdide karşı aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL HEDEF ALMIŞTI

İsrail, ağustos ayında Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'yi, savunma bakanını ve diğer üst düzey yetkilileri hedef almış, saldırıda Husi yönetimindeki hükümetin başbakanı ve birkaç bakan daha öldürülmüştü. İsrail, hava saldırısının El Gamari, savunma bakanı ve diğer üst düzey yetkilileri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

