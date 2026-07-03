Huzurun Yüzyılı İçin Çalışacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'ndaki görevlerinin, huzurun yüzyılını inşa etmek olduğunu söyledi.

Çiftçi, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, saha ziyareti için kadim şehir Bayburt'ta hem vatandaşlar hem de teşkilat açısından oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakanlık olarak Türkiye'nin huzurundan ve güvenliğinden sorumlu olduklarını vurgulayan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nda bizim görevimiz, huzurun yüzyılını inşa etmektir." dedi.

Bayburt'un son derece huzurlu bir şehir olduğunun altını çizen Çiftçi, asayiş ve uyuşturucu olayları ile siber suçlar, düzensiz göç ve terör hadiselerinin az görüldüğü bir şehir olduğunu ifade etti.

Çiftçi, sadece Bayburt'un değil, bütün illerin daha huzurlu olması için yeni nesil suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, siber suçlarla, düzensiz göçle ve terörle mücadele konularında ellerinden gelen bütün gayreti sarf edeceklerini kaydetti.

Bakan Çiftçi, "Memleketimizin daha güvenli olması noktasında elimizden gelen tüm çabayla, gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağız. Bakanlığımıza vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı başta muhterem Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, burada görev yapan değerli Valimize, Bayburt Belediye Başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanı Muharrem Baykal'ı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.