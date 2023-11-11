 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü - Son Dakika

İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü

İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü
11.11.2023 11:44  - Güncelleme: 11:57

İsmi Cumhur İttifakı'nın İBB adayları arasında geçen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya ''İBB'ye aday mısınız?'' sorusu yöneltildi. Başkan Yazıcı bu soruya ''Cumhurbaşkanımız ile yol yürümek benim için makamların en büyüğü ve en önemlisiydi. Bundan sonraki süreçte partimizin yetkili organları ile sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda akıtılması gereken son damla teri akıtmak bizim görevimizdir ve nasipte yoksa dayak bile yenilmez diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.

2024 yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın İBB adaylığı için birçok ismin adı geçiyor. Kulislerde aday olabileceği konuşulan isimlerden biri de Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Üç dönemdir ilçe belediye başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürüten Yazıcı'ya konuk olduğu bir programda herkes tarafından merak edilen "İBB'ye aday mısınız?" sorusu yöneltildi.

"NASİPTE YOKSA DAYAK BİLE YENİLMEZ"

Başkan Yazıcı bu soruya "22 yıldır siyaset yapıyorum ve 22 yıl boyunca 3 defa belediye başkanı seçildim. Bu dönemlerde önemli şöyle bir süreç vardır; kurumsal bir parti, etkili ve yetkili organları ile karar verir, liderin son sözüyle de hareket edilir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile 22 yıldır yol yürümek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek benim için makamların en büyüğü ve en önemlisiydi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte partimizin yetkili organları ile sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda akıtılması gereken son damla teri akıtmak bizim görevimizdir ve nasipte yoksa dayak bile yenilmez diye düşünüyorum" cevabını verdi.

İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu! Sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest edecek

ANKETLERDE İLK 5'E GİRİYOR

Seçim atmosferine girilmesi ve aday adaylık başvurularının yapılmaya başlanması ile anket şirketleri de çalışmalarına hız vermeye başladı. Son olarak Asal Araştırma Şirketi, İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada vatandaşlara "Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bu araştırmada Şadi Yazıcı, geçmiş dönemde bakanlık da yapan önemli isimlerin yer aldığı listede ilk 5'e girmeyi başardı.

Şadi Yazıcı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Atatürk'e hakaret eden dönerci gözaltına alındı
12:53 Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor
12:43 Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti
12:18 Rıza Çalımbay'dan imza törenine damga vuran sözleşme cevabı: Nereye kadar giderse
11:58 Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı
11:54 Nagihan Karadere, tutuklanan Dilan Polat'a beddua savurdu: Beter olsun dolandırıcılar
11:48 Adalet Bakanı Tunç'tan Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama: Astlık üstlük ilişkisi yok, sorunun çözümü yeni anayasadır
11:44 İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü
11:44 Cinsel ilişki sırasında hamile eşini boğarak öldüren sanık kendini böyle savundu
11:39 Şifa Hastanesi cehenneme döndü! Yakıt krizi zirve yapmışken İsrail ameliyathaneleri vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 13:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanımızla yol yürümek makamların en büyüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement