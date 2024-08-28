İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'yi Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti. İmamoğlu, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve depremden etkilenen şehirlere dayanışma mesajları verdi.

28.08.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek eşlik etti. Belediye çalışanlarıyla tek tek tokalaşan ve sohbet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yapılan ziyaretle ilgili konuşan Başkan Tutdere, İmamoğlu'nun ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adıyaman için tarihi bir gün. Adıyaman Belediyesi'ne yapmış olduğunuz bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyoruz. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşayan şehrimize böylesine kıymetli bir heyetin ziyarette bulunması ve acılarımızı paylaşması kentimiz için çok önemli. Başkanım, sizin gelişinizin haberi bile Adıyaman'da büyük bir heyecana, büyük bir coşkuya sebep oldu. Belediyemizin binası yıkıldı, Valiliğimizin bize tahsis ettiği iki katta hizmet vermeye çalışıyoruz. Yarın hizmet binamızın temelini de atacağız. Depremle savaşıyoruz, yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sizin desteğinizin yanımızda olması bize büyük güç verdi" dedi.

Başkan Tutdere, deprem sonrası büyükşehir belediyelerinin gösterdiği dayanışmaya vurgu yaparak, Mersin ve Aydın büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok belediyenin Adıyaman'a verdiği desteği hatırlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'yi ziyaretinde depremden etkilenen 11 şehre yönelik dayanışma ve iş birliği mesajları verdi. TBB olarak deprem bölgelerindeki belediyelere desteklerini sürdüreceklerini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Onların güçlü olmasını istiyoruz. Bu memleketin insanlarını huzur ve ekonomik seviyeye getirecek adımları atana kadar mücadelemiz devam edecek. Yine geleceğiz, bir elimiz, bir gözümüz, bir kulağımız hep burada olacak. Kalbimizle buradayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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