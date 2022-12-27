Kılıçdaroğlu ile Akşener buluştu! Görüşmeden ilk kare servis edildi

HDP safını bir kez daha belli etti! Libya'ya olay ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesinin ardından aralarında kriz çıktığı öne sürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Ankara 'da bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Akşener'in Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararının ardından Saraçhane'ye gitmesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı." demişti.

"İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK"

CHP liderinin açıklamasına cevap veren Akşener, Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyerek, "İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım." diye konuşmuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI İSTEMEK HERKESİN HAKKIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Akşener, "Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır. Buna farzı mahal denir. 'Farzı mahal'i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU, MYK'YI OLAĞANÜSTÜ TOPLADI

Kılıçdaroğlu, Akşener ile yapacağı görüşme öncesi partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Öğleden sonra gerçekleştirilen toplantıya Ankara'da bulunan genel başkan yardımcılarının da katıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu toplantıda Akşener ile gerçekleştireceği görüşme öncesi kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu.