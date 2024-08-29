İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika
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Politika

İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle buluştu

İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman\'da depremzedelerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konteyner kentte kalan depremzedelerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. İmamoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremzedelerin sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

29.08.2024 11:20  Güncelleme: 11:23
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konteyner kentte kalan aileyle sabah kahvaltısında buluştu.

İlk olarak K19 konteyner kentte bulunan Yücel ailesinin evine konuk olan İmamoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremzede aileyle kahvaltı yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, depremzedelerin sorunları ve talepleri dinlendi.

Daha sonra K12 konteyner kentine geçen heyet, Çokgüler ailesini ziyaret etti. Başkan İmamoğlu ve Başkan Tutdere, Çokgüler ailesiyle gerçekleştirdikleri görüşmede, deprem sonrası yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde İmamoğlu, konteyner kentlerde yaşayan ailelerin durumunu yerinde gözlemleyerek, sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise depremzedelere yönelik hizmetlerin sürdüğünü vurgulayarak, dayanışmanın önemine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika

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