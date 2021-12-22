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İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim - Son Dakika

İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

22.12.2021 14:14
İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de Doğakent Sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuştu. Ekonomik gelişmelere değinen İmamoğlu, "Tabii ki ekonomimiz iyi olsun. Ekonomimiz iyi olsun, ellerim çatlayana kadar bugünkü iktidarı alkışlamayan namerttir" dedi.

İstanbul Güngören'de "Dönüşüm Zamanı" kapsamında Doğakent sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada ilçe belediye başkanlığının ne yazık ki burada bir basiretsizliği söz konusu. Süreci akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ederim, bu anlamda doğru müdahaleler yaparak, sürece katkıda bulunması vesilesiyle bu zamana bu ana gelmiştir. Dönüşüm meselesi önemli siyaset üstü bir mesele. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Bir sitedeki dönüşüm öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir, olamaz. Değerli vatandaşlarımız lütfen uzlaşınız, lütfen anlaşınız" diye konuştu.

"SİYASİ SİMSARLARIN SES KAYITLARINI DİNLEDİM"

Bazı siyasi simsarların, bazı işlerin olmasını engellemek için elinden geleni yaptığını söyleyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beylikdüzü belediyesi başkanımız burada, Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Nasıl büyükşehir belediyesinin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum, ses kayıtlarını dinledim."

Hükümetin ekonomi politikasını da eleştiren İBB Başkanı İmamoğlu; sözlerine şöyle açıklık getirdi: "KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim?"

"İKTİDARI ALKIŞLARIM!"

"Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz" diyen İmamoğlu devamla şunları kaydetti:

"Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk Liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim."

İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İBB, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim - Son Dakika
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