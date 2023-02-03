Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' göndermesine yanıt: Seviyorsan git konuş bence - Son Dakika
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Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' göndermesine yanıt: Seviyorsan git konuş bence

03.02.2023 17:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Nereden nereye" ifadeleri üzerinden yaptığı gönderme sosyal medyaya damga vurdu. İmamoğlu'nun göndermesine Twitter'dan cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğa gönderme yapan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. "Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi" açılışında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamaoğlu, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı "Nereden nereye" ifadelerine göndermede bulundu.

İMAMOĞLU: BÖYLE YAPINCA DA 'SESİN ÇOK BENZİYOR' DİYORLAR

İBB Başkanı gülümseyerek, "Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor' diyorlar. Fesuphanallah... Nereden nereye diyeyim birazcık öyle... Bir benzetme daha yapsınlar" dedi.

BAKAN VARANK: SEVİYORSAN GİT KONUŞ BENCE

İmamoğlu'nun o anları sosyal medyada çok konuşulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence" diye yazdı.

BİLECİK'TEKİ DİYALOĞU ELEŞTİRMİŞTİ

İmamoğlu, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğu bir göndermeyle eleştiride bulunmuştu. "Biz çalışma arkadaşlarımızla göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp 'Konuş bakayım' demiyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin" diye konuşmuştu.

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