Ümraniye Belediye Başkanı'na AK Partililerden tepki! CHP'li Engin Altay'ın yanında yer almıştı - Son Dakika
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Ümraniye Belediye Başkanı'na AK Partililerden tepki! CHP'li Engin Altay'ın yanında yer almıştı

18.09.2022 00:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ümraniye Belediyesi'nin işbirliğiyle inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve otoparkın açılışına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği sırada hemen yan tarafta bulunan AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a, "Neden orayı terk etmedin?" şeklinde eleştiriler yapıldı. Yıldırım ise eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ümraniye Belediyesi'nin ortak çalışması sonucunda yapılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı veotoparkın açılışı dün İBB Başkanı İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı törenle açıldı.

"ÇEKEMEYENLER VAR"

Açılış kapsamında eline mikrofonu alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İmamoğlu'nu kast ederek, "Gittiği tatilleri, konserleri konuşacaklarına, biraz da yaptığı hizmetlere baksınlar. Yukarıda bazı çekemeyenler var, tabii sayın başkanı(İsmet Yıldırım) tenzih ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu sırada Yıldırım'ın yüzünün düştüğü ve rahatsızlık duyduğu görüldü. Ancak sosyal medyada AK Partili olduğunu iddia eden bazı hesaplar, Yıldırım'a "Neden orayı terk etmedin?", "Cumhurbaşkanımızı eleştirmesinin ardından alkışlıyorsun" şeklinde tepki gösterdi. Yıldırım ise tüm bu eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

CHP'li isim Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken yanda duran AK Partili başkana eleştiri yağdı
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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı'na AK Partililerden tepki! CHP'li Engin Altay'ın yanında yer almıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye Belediye Başkanı'na AK Partililerden tepki! CHP'li Engin Altay'ın yanında yer almıştı - Son Dakika
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