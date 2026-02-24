İbrahim Akın'dan Milli Parklar Tepkisi

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin geri alınması gerektiğini savundu.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü belirtti.

Teklifin yasalaşmasıyla maden ruhsatlarının artacağını ve milli parkların zarar göreceğini ileri süren Akın, "Bu düzenlemeyle mevcut koşulları yok sayan, doğal hayatı korumaktan vazgeçen, her şeye rant ekseninde bakan ve ticarileştiren bir anlayışın devam ettiğini düşünüyoruz. Bu nedenle kanun teklifinin bir an önce geri çekilmesi tarihsel bakımdan önemlidir. Bununla ilgili çok yaygın bir şekilde talep ve imza kampanyası var." diye konuştu.

Akın, Milli Eğitim Bakanlığınca, "Maarif'in Kalbinde Ramazan" teması kapsamında çalışmalar yapılması doğrultusunda 81 ile gönderilen genelgeye ilişkin de eleştiride bulundu.