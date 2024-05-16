DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, siyanür ile yapılan altın madenciliğine karşı mücadele edecek - Son Dakika
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Politika

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, siyanür ile yapılan altın madenciliğine karşı mücadele edecek

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, siyanür ile yapılan altın madenciliğine karşı mücadele edecek

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, uluslararası altın şirketlerinin Ankara'da yaptığı toplantıyı eleştirerek, siyanür ile yapılan altın madenciliğinin ölüm olduğunu ve bu mücadeleyi durduruncaya kadar sürdüreceklerini söyledi. Akın, siyanürlü liç yöntemiyle altın aramanın birçok Avrupa ülkesinde yasaklandığını belirtti ve Türkiye'de hala bu uygulamaların devam etmesini eleştirdi.

16.05.2024 16:31
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DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, siyanür ile yapılan altın madenciliğinin "ölüm olduğunu", bunu durduruncaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uluslararası altın şirketlerinin bugün Ankara'da bir toplantı yaptıklarını aktardı.

Çok uluslu şirketlerin doğaya ve çevreye zarar verdiğini dile getiren Akın, İliç'teki maden kazasını anımsattı.

İliç'ten ders alınmaması durumunda daha riskli olayların ortaya çıkacağını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Siyanürün satışı halka yasaklanmıştır. Yani tehlikeli zehir olduğu bu iktidar tarafından da kabul edilmiştir. İktidar bunu kabul ediyor ama bir taraftan da şirketlerin ellerindeki siyanür vasıtasıyla altın arama işlemlerinde kullanılmasına yol veriyor. Avrupa'nın birçok ülkesi siyanürlü liç yöntemiyle altın aramanın yasaklanmasını kabul etmiştir. Peki neden bizim ülkemizde hala bu uygulamalar devam ediyor? Siyanür ile yapılan altın madenciliği ölümdür. Bu ölüm insanlara dayatılamaz ve kabul ettirilemez. Siyanür ile altın madenciliğini durduruncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, siyanür ile yapılan altın madenciliğine karşı mücadele edecek - Son Dakika

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