Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kaynak: İHA

Rasim Özdenören, İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören'in cenaze detaylarını paylaştı - Son Dakika

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