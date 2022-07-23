İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören'in cenaze detaylarını paylaştı - Son Dakika
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İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören'in cenaze detaylarını paylaştı

23.07.2022 13:05
İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören'in cenaze detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Usta Edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden Usta Edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın paylaşımında Cenaze namazının Pazar günü öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinde kılınacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Rasim Özdenören için taziye mesajı paylaştı. Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gül yetiştiren adam, güzel insan Rasim Özdenören ağabey Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin. Cenaze namazı yarın (Pazar günü) öğlen namazını müteakip Eyüp Sultan camiinden kılınacaktır". - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özdenören için taziye paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özdenören için taziye paylaşımı Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Rasim Özdenören, İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İbrahim Kalın, Usta Edebiyatçı Özdenören'in cenaze detaylarını paylaştı - Son Dakika

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