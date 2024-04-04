Balıkesir'in Gönen ilçesinde CHP'den ikinci kez belediye başkanı seçilen İbrahim Palaz mazbatasını aldı. Palaz, hemşehrilerine teşekkür ederek, "Gönen halkını çok seviyorum, onlarla birlikte hareket etmek istiyorum" dedi.
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP'li İbrahim Palaz, yüzde 50.67'lik oranla toplam 25 bin 466 oy alarak ikinci kez Gönen Belediye Başkanı seçildi. İbrahim Palaz ve Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı. Burada kısa bir açıklama yapan Palaz, "Seçim sürecinde Ramazan ayında olduğumuz için hemşehrilerimize huzursuzluk ve rahatsızlık veren bir ortam olmasın istedik. Ramazan ayına kadar siyasi konuşmalarımızı bitirip, Ramazan ayı içerisinde de hemşehrilerimizi selamladık. Süreç o şekilde işledi. Böylesi daha güzel ve hayırlı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın da en güzel yapacağı işlerden biri adaletli bir hizmet anlayışı olacaktır. Kendisini tanıyorum ve bu şekilde hareket edeceğine inanıyorum. Ben seçim süreci içerisinde almamız gereken hizmeti alamadığımızı söylemiştim. Örnekler var. AK Partili belediyelerin aldığı hizmetler var ve kıyasladığımızda biz normal şartlarda almamız gereken hizmeti alamadık. Gönen halkı da bu durumdan bıkmış. Onların yapması gereken işleri kendi bütçemizden bizler yaptık. Bundan sonraki süreçte da yapılması gereken hizmetleri istiyoruz. Ben tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Doğruyu farklı şekilde anlatmak isteyenler oldu ama onlara en büyük cevabı da sandıkta Gönen halkı verdi. Ben her zaman hemşehrilerimin yanında olacağım, onların fikirleriyle birlikte hareket edeceğim. Gönen halkını çok seviyorum, onlarla birlikte hareket etmek istiyorum" dedi.
Palaz, mazbatasını aldıktan sonra Gönen Belediyesi önünde vatandaşlara seslendi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › İbrahim Palaz Gönen Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi - Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
CHP'den Ardeşen Belediye Başkanı seçilen Enver Atagün, mazbatasını alarak görevine başladı. AK Parti'li eski Belediye Başkanı Avni Kahya, görevi Atagün'e devretti. Atagün ve Kahya, el ele tutuşarak binadan çıkarken vatandaşları selamladı. Kahya, Ardeşen'in kazanması için her zaman mücadele ettiğini belirtirken, Atagün de Ardeşen'i en iyi şekilde yöneteceğine söz verdi.
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