İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar

23.09.2022 23:15
İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin şiddet uygulaması sonrası ölümünün ardından ülke çağında başlayan protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz." dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından 16 Eylül'de yaşamını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası ülkede kaos çıktı. "Ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar devam ederken dün cuma namazı sonrası binlerce kişi bir araya gelerek hükümete destek gösterisi gerçekleştirdi.

REİSİ: HALKIMIZIN TALEPLERİNİ VE PROTESTOLARINI İŞİTİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York'ta düzenlenen 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönüşü, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

İbrahim Reisi, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar - Son Dakika

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