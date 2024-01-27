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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İsrail'in soykırım davasında verilen kararın takip edilmesi gerekiyor - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İsrail'in soykırım davasında verilen kararın takip edilmesi gerekiyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısına dikkat çekerek, kararın uygulanması ve takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İsrail\'in soykırım davasında verilen kararın takip edilmesi gerekiyor
27.01.2024 - 18:21,
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Bir an önce İsrail'in bu yürütmeyi durdurma kararına uyması gerekir ve uluslararası örgütlerin de kuruluşların da mutlaka bunun takibinin yapması gerekir." dedi.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu ile İnönü ve Çarşı caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla sohbet eden Turan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Turan, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 ayda 25 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin çoğunun kadın ve genç olduğunu vurgulayan Turan, "Biz Filistin'de 25 bin insanın ölümünden utanırken, mahcup olurken adeta insanlığımızı kaybederken dün Uluslararası Adalet Divanı 15 kabule karşı 2 ret ile karar verdi, İsrail'i soykırımcı bir devlet olarak tanımladı. Yürütmenin durdurulması kararı verildi. 'Hemen saldırılara son verin' denildi. Bir ay savunma imkanı verildi." diye konuştu.

Turan, dünyanın en utanç verici meselesinin, bir ülkenin soykırım iddiasıyla karşı karşıya kalması olduğunu dile getirdi.

Kararın sözde kalmaması gerektiğine dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"100 sene önce soykırımdan kaçan insanların bugün kendi ülkelerinde garibana, mazluma, mağdura soykırım uygulaması kabul edilir bir şey değil ve utanç verici bir şey. Ancak dünkü karar çok önemli karardır. Bir an önce İsrail'in bu yürütmeyi durdurma kararına uyması gerekir ve uluslararası örgütlerin de kuruluşların da mutlaka bunun takibinin yapması gerekir. Yoksa 'İcra kararını aldım, uygulamadım' dediğinizde bir anlamı olur mu? O kararı alan mahkemenin mutlaka kararının uygulanması lazım. Türkiye başta tüm ülkelerin de bu kararın uygulanmasını takip etmesi lazım."

Ziyaretlere, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: İsrail'in soykırım davasında verilen kararın takip edilmesi gerekiyor - Son Dakika


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